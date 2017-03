325 udstillere stiller op i 11 haller til Transport 2017

Mandag 20. marts 2017 kl: 13:10

Af: Redaktionen - I samarbejde med transportbranchen er det lykkedes at skabe et dækkende panoramabillede af transportbranchen anno 2017. Lige nu summer hallerne med udstillere, som gør sig klar til at tage imod de besøgende, vise de seneste nyheder og give gæsterne en god oplevelse. Fagligheden er i højsædet og fællesskabet i centrum, og det er vi stolte over at være vært for, siger projektleder Betina Engholm fra MCH Messecenter Herning.





Transport 2017 bliver Skandinaviens største indendørs transportmesse og et naturligt udstillingsvindue for alle aktører inden for den danske transportbranchen, der har en årlig omsætning på omkring 425 milliarder kroner.





Fagligt fokus i ny konkurrence med show trucks

Transportmessen lancerer i år en ny konkurrence Show Truck Award, som sætter fagligt fokus på landevejens flotteste lastbiler. Et panel bestående af fagdommere vurderer bilerne ud fra kategorierne rengøring og polering, kabine, lakering og udvendigt udstyr, og i en samlet vurdering, hvor også publikumsstemmer indregnes, kåres vinderen lørdag aften i forbindelse med Årets Transportfest. Førstepladsen vinder en pengepræmie på 75.000 kroner.





- Show Truck Award hylder Skandinaviens flotteste lastbiler ud fra en faglig synsvinkel. Folkene bag ligger mange timer i detaljer og perfektionisme, og det kræver uddannelse og faglig kompetence at udføre. Det vil vi gerne være med til at sætte fokus på, siger Betina Engholm.







17 lastbiler fra hele Skandinavien er tilmeldt konkurrencen og kan beundres alle tre dage på Landsskuepladsen bag MCH, hvor også udstillingen Årets Opbygning finder sted.







Verdens hurtigste lastbil

Som noget helt særligt opviser Volvo Trucks verdens hurtigste lastbil, The Iron Knight, der har hele 2.400 hestekræfter.





- Det bliver en fest at se rekordholderen Boije Overbrink give opvisning i The Iron Knight for første gang på dansk grund. Volvo Trucks har udviklet fartmonsteret, der går fra nul til 100 på 4,6 sekunder og har en topfart på 286 km/t. Det bliver både imponerende og spændende, siger Betina Engholm.





Herudover bruger Motorjournalisternes Klub Danmark messen til at kåre vinderen af Årets Varebil. Den første dag byder også på politisk debat, hvor transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen sammen med ordstyrer Jens Gaardbo sætter fokus på teknologi i transportbranchen.





Som noget nyt er messens åbningsdag torsdag åben indtil klokken 20, hvor der fra klokken 17 til 20 er gratis pølser, opvisning med The Iron Knight, live musik og for de modige mulighed for ild i halsen i selskab med Chili Klaus.





Også udstillerne byder indenfor på standene med oplevelser for de besøgende. Claus Holm byder på smagsoplevelser hos Bridgestone Danmark, RC Trucks kører kolonnekørsel gennem hallerne og Jungheinrich Danmark kårer Danmarks Bedste Truckfører.







Interesserede kan bestille billetter til Transport 2017 på transport-messen.dk.





Det er 14. gang, der er transportmesse i MCH Messecenter Herning.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.