Lastbil Magasinets hovedmand er død

Mandag 20. marts 2017 kl: 12:28

Af: Redaktionen Her på transportnyhederne.dk kendte vi Bjarne Routhe som en livsglad, engageret, grænsesøgende, provokerende og vedholdende person, som vi kun kunne anerkende og tage hatten af for, når resultaterne slog i gennem på de forskellige aktiviteter, han satte i gang.









Vi modtog kort efter middag følgende om Bjarne Routhe fra Danske Transport Medier ApS:



Bjarne Routhe, medstifter og indehaver af Danske Transport Medier ApS, er gået bort fredag 17. marts.



Bjarne Routhe var igennem et helt arbejdsliv et engageret og kendt ansigt inden for transportbranchen. Bjarne var uddannet speditør, men det blev især inden for medieverdenen, at han satte sit klare aftryk på branchen - til at starte med gennem en årrække som sælger på Danmarks Transport-Tidende.



I 1997 etablerede Bjarne Routhe sit livsværk, da han sammen med Lorents B. Rasmussen stiftede fagbladet Lastbil Magasinet, som de med succes drev sammen i mere end et årti. I 2008 overtog Bjarne Routhe det fulde ejerskab af Lastbil Magasinet.



I 2013 blev fagbladene Trans Inform og Danmarks Transport-Tidende indlemmet i mediehuset, som derefter skiftede navn til Danske Transport Medier.



Bjarne Routhe satte ikke kun sit præg på transportbranchen, men var også stærkt engageret i det østjyske erhvervs-, kultur- og fritidsliv, ikke mindst i sin hjemby Odder.



De sidste par år af Bjarnes liv var præget af sygdom, og 1. januar 2017 overlod han den daglige drift af Danske Transport Medier til sin hustru, Jeanette Routhe. Danske Transport Medier ligger i dag i Skanderborg og beskæftiger 16 medarbejdere.



Bjarne Routhe blev 59 år. Han efterlader sig sin hustru og to børn.









