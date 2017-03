Varebilerne indtager deres egen hal på Transport 2017

Mandag 20. marts 2017 kl: 09:47

Af: Redaktionen Transportsektorens voksende interesse for varebiler afspejler sig i høj grad på Transport 2017, der afholdes i MCH Messecenter Herning i dagene 23.-25. marts og bliver Skandinaviens største indendørs fagmesse på transportområdet. Transport 2017 vil også danne ramme om kåringen af Årets Varebil 2017, der foretages af Danske Motorjournalisters Klub Danmark (MKD) på messens åbningsdag 23. marts.- Varebilssalget sidste år var rekord højt, og generelt vokser segmentet i takt med behovet for mere agile og fleksible logistikløsninger, ikke mindst i byområderne. Samtidig findes der i dag utallige smarte måder at indrette varebiler på, så pladsen udnyttes optimalt, uanset om du skal bruge bilen som kurér, tømrermester eller elektriker, siger Michael Pettersson, som er administrernede direktør i Skandinavien for Sortimo, der er en af Europas førende leverandør af professionel varebilindretning.Virksomheden deltager for første gang på transportmessen i Herning med indretningskonsulenter på en række samarbejdspartneres stande. Det drejer sig om forhandleren Rehabiler samt varebilleverandørerne VW, Mercedes-Benz og Opel.Hos samarbejdspartnerne kan de besøgende alle tre messedage opleve Sortimos fleksible indretningssystemer Globelyst, Sortimo HD, WorkMo med flere tilpasset de forskellige varebilmodeller og med fokus på at indfri de plads- og opbevaringskrav, der særligt stilles af transportfirmaer.- Lavere driftsomkostninger via blandt andet reduceret brændstofforbrug, mindre CO2-emission og høj performance står højt på branchens dagsorden. Det handler ikke kun om grønne kørevaner, eller hvordan de forskellige bilmodeller i sig selv performer i forhold til transportbehovet. Det handler også om at vælge vognbund, sidebeklædning, hyldesystemer og andre indretningsløsninger, der kombinerer en meget lav egenvægt med stor robusthed og så lang levetid, at de ofte kan flyttes med over, når bilen en gang skal udskiftes, siger Michael Pettersson.Han understreger derudover, at sikkerhed under transporten er et af de emner, som Sortimos konsulenter også ser frem til at snakke med de besøgende om på Transport 2017. Hos Sortimo er crashtests og løbende kvalitetskontroller på virksomhedens tyske fabrik således med til at sikre, at alle systemer og løsninger yder det optimale sikringsniveau.