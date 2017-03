Politiet fandt magnet på lastbilers gearkasser

Fredag 17. marts 2017 kl: 10:14

Af: Redaktionen En tyrkisk lastbil blev kontrolleret ved Taulov, hvor det viste sig, at den tyrkiske chauffør kørte med en magnet på gearkassen for at manipulere tachografen, der registrerer lastbilens køre/hviletider. Dermed kunne han “holde hvil”, samtidig med at han kørte. Lastbilen blev på tilbageholdt indtil en sikkerhedsstillelse på 41.000 kroner blev indbetalt. Den tyrkiske chauffør kan se frem til seks måneders frakendelse af førerretten i Danmark samt et endnu ikke fastlagt bødekrav.







Sikkerhedsstillelsen på de 41.000 kr. blev indbetalt tirsdag 14. marts, hvorefter lastbilen blev frigivet, efter magneten var blevet fjernet.





Ved samme kontrol - ligeledes ved Taulov - standsende en patrulje fra Tungvognscenter Syd et lettisk vogntog. Ved denne kontrol viste det sig også, at den litauiske chauffør anvendte en magnet for at omgå køre- hviletidsbestemmelserne. Lastbilen blev tilbageholdt, indtil en sikkerhedsstillelse på 38.000 kroner blev indbetalt. Den lettiske chauffør kan også se frem til seks måneders frakendelse af førerreten i Danmark - samt en bøde. Sikkerhedsstillelsen på de 38.000 kroner blev i dette tilfælde indbetalt onsdag 15. marts, hvorefter lastbilen blev frigivet.





Også en særtransport blev under kontrollen standset ved Taulov, da den ikke var korrekt markeret i forhold til gældende regler. Yderligere viste det sig, at chaufførerne i den efterfølgende følgebil ikke talte samme sprog som chaufføren af særtransporten. Dermed havde chaufførerne af særtransporten og følgebilen svært ved at forstå hinanden. Også i dette tilfælde fandt politiet bødeblokken frem.





