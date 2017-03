Aarhus-vognmand tipper med tre

Torsdag 16. marts 2017 kl: 12:45

Af: Redaktionen De tre nye trailere er har chassis’er med længdevanger opsvejst i boks-profiler, stærke tværvanger og forstærkninger.Kasserne har sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke og bunde, der er forstærket med en ekstra 7 mm plade - dog kun i 5 mm forreste. Kasserne er beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde.Bagklapperne på trailerne er udført i 40 mm kraftige og tophængte Alu-profiler, mens skufferne er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner. Kasserne, der har pneumatisk åbne- og lukkesystem, er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade.Trailerne er leveret med fire ni-tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring. Første og fjerde aksel er løftbar. Derudover er fjerde aksel selvstyrende.Trailerne er leveret med med vippebeslag på stænklapper, tilt-alarm og dumperventil samt kost og skovlbeslag plus en plast værktøjskasse.De nye trailere er leveret af Jan Bertelsen hos Lastas trucks Danmark A/S.