Skagen Havn deltager på verdens største krydstogtmesse

Onsdag 15. marts 2017 kl: 12:52

Af: Redaktionen Skagen Havn og Cruise Skagen udstiller sammen med alle de øvrige danske og svenske havne og destinationer på en stor fælles stand. Både før og under messen er der arrangeret møder med krydstogtrederier, og der er ligeledes møder i flere af de krydstogtnetværk, som Skagen Havn er medlem af.- Der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt for os at deltage på denne messe. Vi kommer helt tæt på beslutningstagerne inden for branchen, og vi har mulighed for at følge op på tidligere kontakter og for at skabe nye, siger Willy B. Hansen, der er administrernede direktør for Skagen Havn.Han peger på, at der gennem årene er skabt mange forbindelser på denne messe, der efterfølgende har resulteret i anløb i Skagen Havn.Skagen Havn og Cruise Skagen kan se frem til et rekordår for krydstogtturismen i Skagen. I år er der foreløbigt anmeldt 31 krydstogtanløb med cirka 37.500 gæster. Den rekord holder kun frem til 2018, hvor der foreløbigt er anmeldt 40 krydstogtanløb med omkring 66.700 gæster.- Vi glæder os over den store interesse, og at vi nu for alvor se effekten af den nye krydstogtkaj i Skagen og vores indsats. Et tæt samarbejde med det lokale erhvervs- og kulturliv sikrer, at vi modtager de mange internationale gæster professionelt og med stor gæstfrihed, siger Willy B. Hansen.Med den seneste kajudvidelse er der etableret topmoderne modtagefaciliteter til krydstogtgæsterne, som inkluderer turistinformation, loungefaciliteter, gratis internet, showroom, toiletter og gratis shuttlebus.