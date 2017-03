Militær ordre skaber glæde hos vinderne

Onsdag 15. marts 2017 kl: 12:31

”Fremgår det af udbudsmaterialet, at leverandøren skal kunne levere de samme lastbilmodeller gennem hele kontaktperioden, eller kan leverandøren for eksempel starte med at levere et antal køretøjer fra sit nuværende modelprogram og senere i kontraktperioden levere køretøjer fra sit nye modelprogram, der bliver introduceret i de kommende år?





Spørgsmålet dækker to forhold 1) kan FMI/koncernen overgå til den nye lastvogn 2) er FMI/koncernen tvunget til at overgå til det nye system.

ad 1) Såfremt at den nye model ligger inden for rammerne af aftalen, kan FMI godt overgå til den nye model

ad 2) Henset til komponentfællesskab mv. er det selvfølgelig bedst at få leveret det samlede sortiment på den model, der var genstand for forhandling og test. Henset til den ønskedes leveringstakt forventes Scania-transformationen til eventuelt nye modeller og tilhørende forsyningskæde ikke at blive et problem for Forsvaret. Bemærk at flere af tilbudsgiverne havde samme problem og selv anviste løsninger til at undgå opdelte forsyningskæder





Af: Mikael Friis - Vi fik beskeden i går samtidig med, at offentligheden blev informeret. Faktisk ved vi ikke så meget mere end det, Forsvarsministeriet meldte ud i går, nemlig at man forventer at modtage de første ca. 100 civile lastbiler allerede i løbet af 2017 og op til 200 taktiske lastbiler i 2018-2019, siger Henrik Tarris.Den samlede ordre kan indebære levering af op til 900 lastbiler over den syv-årige kontraktperiode samt et op til 20-årigt samarbejde omkring reservedelslevering, servicering med videre.- Vi kan ikke rigtig udtale os om detaljerne i ordren. Arbejdet omkring de præcise modeller, specifikationer, antal, opbygninger med mere påbegyndes først, når den endelige kontrakt med Forsvaret er underskrevet. Vi kender ikke tidshorisonten for dette, men det er min erfaring, at det kan variere fra nogle få uger til mange måneder, siger Henrik Tarris.To-delt levering af nuværende og kommende Scania-modeller?At få en så stor ordre på lastbiler indebærer visse udfordringer for leverandøren. Én ting er at overbevise køberen om sine produkters fortræffeligheder, noget andet er at kunne levere varen over en så lang en periode som syv år.Som det er de fleste lastbilinteresserede bekendt, står Scania midt i et modelskifte mellem de nuværende P-, G- og R-serier til de nye R- og S-serier, der blev introduceret i august sidste år under navnet NGS (Next Generation Scania), samt de kommende nye NGS-modeller til erstatning af de nuværende P- og G-serier, der forventes introduceret på markedet i løbet af de kommende 12-18 måneder.Ifølge transportnyhederne.dks kilder med indsigt i det militære lastbiludbud, sendte Scania tre eksemplarer fra det nuværende modelprogram til test og evaluering hos Forsvaret i april-juni 2016. Hvis Scania’s tidsplan for introduktion af resten af NGS-programmet holder, vil det betyde, at de nuværende P-, G- og R-modeller udgår af produktion, inden den syv-årige kontraktperiode er afsluttet. Betyder det så, at Scania vil levere en del af de nuværende modeller til Forsvaret og afslutte leveringen med nye NGS-modeller? Det spørgsmål har transportnyhederne.dk stillet Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI):FMI’s svar er: