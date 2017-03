Dæk-koncern afdækker nyheder på transportmesse

Onsdag 15. marts 2017 kl: 11:47

Dæk til lastbiler og busser



Entreprenører, industri og militær



Af: Redaktionen De seneste år har Continental lanceret dæk til lastbiler og busser, der ikke alene har været tilpasset formålet på det enkelte køretøj, men også helt ned til den enkelte aksel.- Formålet med de mange forskellige dæk er at optimere køretøjernes køreegenskaber, optimere komforten for chauffør og passagerer samt brændstof- og driftsøkonomi for vognmanden, siger administrerende direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S, som er en af de omkring 250 udstillere, der deltager på Transport 2017, der finder sted 23.-25. marts i Herning.Blandt nogle af de produkter, Continental præsenterer på Transport 2017 er den komplette 3G-hybridserie, der er udviklet specielt til lastbilers styreaksel, trækaksel og traileraksler, ligesom Continentals busdæk er udviklet specifikt til bybusser, regionaltrafik og langturskørsel.Den tyske koncerns ingeniører og produktudviklere fortsætter strategien med at udvikle dæk til forskellige segmenter og formål. Udover dæk til lastbiler og busser præsenterer Continental på dette års messe også en række nyheder inden for special- og industridæk, hvoraf flere har Danmarks-premiere.- En af de helt friske nyheder er EM-Master. Det er det nyeste dæk i Earth Mover-serien, der er specielt udviklet til entreprenørmaskiner. EM-Master er særligt velegnet til læssemaskiner og knækstyrede dumpere, siger salgschef Frank Sønderby Larsen fra Continentals industridæk-division, der også har andre nyheder med på Transport 2017.- Redningsselskaberne, forsyningstjenesterne og beredskabet har mange forskellige køretøjer. Det kan være Unimogs, kranbiler og andre tunge køretøjer, der stiller store krav til dækkets slidstyrke og holdbarhed. Her medbringer vi dæknyheder inden for Multi Purpose Tire-serien, der i udvalgte størrelser er godkendt til militært brug. MPT-serien, der er tilgængelig i størrelser fra 16-24 tommer, er en af de produktlinier, som vi ser frem til at præsentere for de besøgende på messen, siger Frank Sønderby Larsen.



Holder øje med dæktryk og temperatur

På Continentals stand kan de besøgende også se ContiPressure-Check-systemet, hvor Fleet Manageren og chaufføren ved hjælp af sensorer i dækkene og display i førerhuset eller på kontoret kan holde øje med dæktryk og temperaturer på hele vogntoget.





- Korrekt dæktryk er noget af det vigtigste i forhold til både trafiksikkerhed og vogntogets driftsøkonomi. Derfor skal det være let for Fleet Manageren eller chaufføren at overvåge, om noget er galt og der eventuelt er behov for at sætte ind undervejs eller søge værksted, siger Georg Nielsen, der sammen med en række Continental-medarbejdere præsenterer en model af ContiPressureCheck-systemet på Transport-messen.





Continental, Semperit og Barum

Continental-koncernen udvikler og producerer dæk under forskellige navne. Udover dækmærket Continental, der er premium brandet, er det også Continental-koncernen, som står bag Semperit og Barum. De nyeste styr-, træk- og trailerdæk i disse to mærker kan også ses på Continentals messestand. Blandt andet lastvognsdækket Semperit Runner D2, der er udviklet til trækakslen, og som sidste år vandt den prestigefyldte Red Dot-award for sit produktdesign.





Der forventes mellem 20-25.000 besøgende over de tre dage, dørene er åbne under Transport 2017. Continental kan besøges på stand J7396 i hal J3.









