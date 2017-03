Ny sekscylindret erstatter en gammel V8’er efter en 2.000.000 kilometer

Onsdag 15. marts 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Vognmand Flemming Jensens nye trækker er leveret med en fuld Scania-servicepakke. Lastbilen skal køre stykgods for Leman til og fra Sverige, og da den af og til kører med farligt gods, har Flemming Jensen, for at være dækket rent forsikringsmæssigt, valgt en Scania-forsikring.Den nye lastbil er finansieret via en operationel leasing-aftale. I Flemming Jensens tilfælde betyder det, at han betaler for anvendelsen med en fast leasingydelse pr. måned og returnerer køretøjet, når kontrakten udløber efter fire år. I aftalen er inkluderet en reparations- og servicekontrakt, hvilket giver Flemming Jensen en sikkerhed for at undgå unødige driftstop og udgifter. Da han er selvkørende vognmand og kun har denne ene Scania, er han naturligvis meget afhængig af sin lastbil, og den totalløsning, han nu har fået, giver god ro i maven.Flemming Jensen har endvidere tegnet aftale med Scania om elektronisk og automatisk indsamling og opbevaring af fartskriverdata. Med Scanias system går det hele automatisk, så han hverken skal overføre manuelt eller opbevare de vigtige data selv.