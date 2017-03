Den fire-akslede har greb om godset

Onsdag 15. marts 2017 kl: 10:07

Af: Redaktionen Den nye forvogn med fire aksler er en Scania 580 8x4*4, der blev bestilt med henblik på at kunne håndtere mange forskellige opgaver i lokalområdet. Lastbilen er eksempelvis opbygget med en Hiab kran XS 244EP-5-kran, Sawo 326 wirehejs og Nopa pendelad.Søren Jensen, som ejer firmaet John Jensen og Søn og er selvkørende vognmand, har kun denne ene Scania og er dermed meget afhængig af sin lastbil. For at undgå unødige driftstop og udgifter har han derfor tilkøbt en skræddersyet serviceaftale, så lastbilen bliver indkaldt til service baseret på kørselmønster og de driftsdata, som lastbilen sender fra den monterede Communicator-boks.Han har endvidere tilkøbt Scania’s udvidede drivline reklamationsret, som gælder i ti år.





Søren Jensen har derudover tegnet aftale med Scania om elektronisk og automatisk indsamling og opbevaring af fartskriverdata. Med Scanias system går det hele automatisk, så Søren Jensen hverken skal overføre manuelt eller opbevare de vitale data.













