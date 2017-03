16 lastbilchauffører blev ansat i ét hug og på rekordtid

Onsdag 15. marts 2017 kl: 09:51

En hjælpende jysk hånd

Ny vognpark

Af: Redaktionen De 16 nye chauffører sammen med de hjælpsomme jyske chaufførkollegaer.Lemvigh-Müller stod i efteråret overfor at overtage distributionen af stål på Sjælland fra en ekstern vognmand og havde derfor brug for at mande op.- Den 30. september lagde vi en jobannonce på LinkedIn og Facebook, hvor vi søgte efter 16 lastbilchauffører. Fra begyndelsen af oktober og et par uger frem afholdt vi jobsamtaler, og natten til 7. november var de nye chauffører klar til at distribuere stål til virksomheder og byggepladser på Sjælland, siger Arne Jeppesen, der er driftschef i Lemvigh-Müller.Det var ikke alle de nye chauffører, der på forhånd havde erfaring med at køre med stål, men de var igennem et effektivt oplæringsforløb, så alle fik helt styr på kraner, udstyr og sikkerhed. Her gav Lemvigh-Müllers erfarne chauffører fra Randers en hånd med.- Man skal ikke kun kunne køre lastbil for at distribuere stål. Det er også vigtigt, at man ved, hvordan man betjener kranerne og håndterer det tunge gods hos kunderne. Et par stykker af vores chauffører fra Randers, som står for at distribuere stål i Jylland og på Fyn, var i Køge i et par uger for at oplære de nye chauffører. Det var en stor hjælp, som var med til at sikre, at vi kunne ansætte så mange nye chauffører på én gang og få dem på vejene på rekordtid, siger Michael Lichtenberg Crone, der er indkøbs-, logistik- og produktionsdirektør i Lemvigh-Müller.Distributionen af stål på Sjælland foregår fra Lemvigh-Müllers afdeling på Ullsvej i Køge. 12 af de nye chauffører udfører dagsdistribution, mens fire foretager aflæsning, oplæsning og rangering af materiel om natten. Ud over de nye medarbejdere har Lemvigh-Müller i Køge også fået en ny vognpark på 12 lastbiler og 21 trailere.