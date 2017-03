Sygdomme kan føre chauffører i ulykker

Mandag 13. marts 2017 kl: 14:34

Af: Redaktionen Magasinet Arbejdsmiljø skriver med henvisning til undersøgelsen, at en en lastbilchauffør for eksempel har op til fire gange så stor risiko for at blive involveret i et færdselsuheld eller -ulykke, hvis han eller hun har et dårligt helbred med tre eller flere medicinske diagnoser.- Et dårligt helbred øger ulykkesrisikoen i forhold til raske chauffører. Det gælder også for de ulykker, som chaufførerne kunne forebygge, siger forskningsleder Matthew Thiese, ph.d. fra Utah’s Universitet.Forskerne gennemgik medicinske oplysninger for 49.464 lastbilchauffører. 34 procent af dem havde tegn på mindst et af flere medicinske symptomer, der tidligere er knyttet sammen med formåen bag rattet. Det kunne for eksempel være hjerteproblemer, lænde-ryg-smerter eller diabetes.Når man matchede disse oplysninger med chaufførernes involvering i uheld/ulykker, fandt man frem til, at sandsynligheden steg, hvis chaufføren havde mindst tre sygdoms-symptomer.Taget under et var der 29 skader i forbindelse med uheld for hver 100 millioner miles. Men havde chaufførerne tre eller flere symptomer eller sygdomme, steg antallet til 93. Det kunne eksempelvis være diabetes og højt blodtryk.På basis af resultaterne anbefaler forskerne, at man ser chaufførernes helbredstilstand i sammenhæng. Eksempelvis er der personskader i tre fjerdedele af de tilfælde, hvor lastbiler er involveret, påpeger Matthew Thiese.