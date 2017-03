Forbud og restriktioner mod dieseldrevne biler skubber til udviklingen

Mandag 13. marts 2017 kl: 14:17

Af: Redaktionen Politikerne i Paris vil iværksættes flere tiltag, der skal udfase transportmidler med dieselmotorer, og foreslår et totalt forbud i 2025. Man har allerede forbudt små dieselkøretøjer indregistreret før 2001 at køre ind i byen. Forbuddet vil blive udvidet med nye tiltag, og transportvirksomhederne i Paris søger derfor aktivt efter alternativer til eksempelvis varelevering med lastbiler og passagertransport.Franprix, som er en førende fødevarevirksomhed i den franske hovedstad, har på nuværende en flåde bestående af gasdrevne lastbiler, hvilket udover at reducere støjniveauet også reducerer emissionerne af kvælstofilte og partikler. Flere busvirksomheder, som driver skolebusser for lokalmyndighederne i Paris, er også i gang med at indføre alternative løsninger til diesel.I København arbejdes der også med at indføre bæredygtige transport. Blandt andet anvendes biogas til drift af byens renovationsbiler, ligesom der er sat enkelte hybridlastbiler ind til støjsvag natdistribution af dagligvarer.- Men det er en udfordring at få alle de køretøjer, der færdes i København over på alternative drivmidler. Måske kommer vi til at opleve myndighedskrav i København svarende til det forslag, Paris er i gang med, siger Scania Danmarks salgsdirektør Anton Freiesleben.