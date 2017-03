Mere miljøvenlige busser kører ind med Movia’s seneste udbud

Mandag 13. marts 2017 kl: 13:26

Sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland arbejder Movia blandt andet på at skabe en grønnere kollektiv transport

Udledningen af CO2 i Movias busdrift er i perioden 2008-2016 faldet med 29 procent, mens NOx og partikel-udledningen er faldet med henholdsvis 73 procent og 78 procent

Sammen med kommuner og regioner har Movia opsat et mål om fossilfri busdrift i 2030 Buslinje 8A har 6,4 millioner passagerer årligt og kører 80.000 køreplantimer om året. Udbuddet af linje 8A er en del af udbuddet A15, som berører samlet 9,8 millioner passagerer og 171.000 køreplantimer



Af: Redaktionen Med udbudet kan Movia og busoperatørerne sige, at de deler ambitioner for den grønne omstilling. For udbuddet af Linje 8A i hovedstaden gav - på grund af en meget kort kontraktperiode - mulighed for at byde ind med ældre Euro-4 busser, der udleder flere partikler og NOx’er end busser, der lever op til Euro-6 normen.- Movia har fået kritik i medierne for ikke at være tilstrækkeligt optaget af miljøet. Movia har et mål om fossilfri busdrift allerede i 2030. Og vores oplevelse er, at markedet fungerer effektivt - også når det handler om at byde ind i det høje ambitionsniveau, som Movia har på miljøområdet, siger forretningschef Per Gellert og fortsætter:- Vi er glade for, at vores udbudsmodel virker - også når kontraktperioden er usædvanligt kort. Men det overrasker os ikke, at operatørmarkedet leverer høj miljøstandard, for det er vores erfaring, at når man lægger det op til markedet at komme med løsninger, så får man de bedste resultater.Linje 8A er en vigtig buslinje, der kører mellem Friheden Station i Hvidovre, via Frederiksberg og København til Nordhavn har været i udbud. Den nye kontrakt på linje 8A gælder kun frem til Metrocityringen åbner i sommeren 2019. Den usædvanligt korte kontraktperiode betød, at operatørerne kunne byde med Euro 4-busser.I overensstemmelse med Movia’s ambition om at reducere klima- og miljøbelastningen i busdriften vægtede højere miljøstandard i udbuddet. Operatørerne kunne byde med første tilbud frem til 25. november 2016. 13. marts 2017 blev udbuddet afgjort. Arriva vandt udbuddet af linje 8A.Med udbuddet kan de 6,4 millioner årlige passagerer på linje 8A sammen med borgerne i de områder, hvor busserne skal køre se frem til busser, hvor CO2-udledningen er 26 procent lavere. Partikel- og NOx-udledningen vil være uændret, da de eksisterende busser er blevet opgraderet med partikelfiltre.