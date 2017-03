50 procent grønt energiforbrug i 2030 kræver politisk handling

Mandag 13. marts 2017 kl: 13:00

Af: Redaktionen

Energistyrelsens netop fremlagte basisfremskrivning viser, at med en frysning af den nuværende energipolitik, når Danmark 38 procent vedvarende energi i 2030. Og det er et stykke fra VLAK-Regerings mål om 50 procent vedvarende energi i 2030.







Biomasse på kraftvarmeværkerne leverer i dag over 40 procent af den vedvarende energi i el- og fjernvarmesektoren. For at kunne fortsætte skiftet til vedvarende energi kræver de lave kulpriser ifølge Dansk Energi, at et elproduktionstilskud til biomasse også fortsætter efter 2019.





På bilområdet viser basisfremskrivningen, at over 90 procent af bilerne vil køre på fossile brændsler frem til 2025, hvis ikke der bliver gjort noget ved afgifterne. Fremskrivningen viser også, at den vedvarende energi vil tabe territorium, hvis ikke der bliver besluttet nye vedvarende energi-anlæg.





Derfor skal der ifølge Dansk Energi træffes vigtige energipolitiske beslutninger i de kommende år.- Det, som giver mest vedvarende valuta for pengene, er at sikre bevægelsen væk fra kul over til biomasse, vind og sol. Her tikker uret, for de kendte støtteordninger på de områder forsvinder fra 2018. Og elprisen er så lav, at hvis vi ikke sætter noget andet i stedet, så bremser vi bevægelsen væk fra kul, siger Lars Aagaard, der er administrerende direktør i Dansk Energi.- Dernæst skal vi have gjort noget ved de alt for høje elafgifter, der forhindrer, at vi bruger den stadigt grønnere strøm i vores varme, og skubber olien væk. Det er også nu, vi skal sørge for, at det skal give økonomisk mening for danskerne at køre i grønne biler og ikke mindst elbiler. På begge områder haster det med politisk afklaring, og det haster så meget, at det ikke kan vente på det store udspil til nyt energiforlig.Lars Aagaard siger videre, at når de kortsigtede problemer er løst, er tiden inden til at tænde det lange lys og sætte spot på indholdet af det næste energiforlig.