Skat ændrer årsopgørelserne for 500 Uber-chauffører

Mandag 13. marts 2017 kl: 12:37

Af: Redaktionen Skat har fået en liste fra de hollandske myndigheder på omkring 1.700 mennesker, der bor i Danmark og som har haft indtægter via Uber i 2014 og 2015. Skat har set listen i gennem og på nuværende tidspunkt ændret selvangivelserne for omkring 500. Ud over at skulle betale mere i skat, fordi de har haft indtægter, som de ikke har opgivet på deres selvangivelser for de to år, kan nogle af dem også se frem ti at skulle betale en bøde for skatteunddragelse. Det vil være tilfældet, hvis Skat’s efteregulering udløser en restskat over en vis størrelse.Politiet har også listen fra de hollandske myndigheder og er i gang med at vurdere, hvor mange der skal sigtes for at have kørt ulovlig taxi-kørsel. Fagbladet 3F skriver, at omkring 1.500 kan se frem ti et bødeforlæg for ulovlig taxi-kørsel.