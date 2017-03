Irsk lavprisflyselskab vil åbne direkte flyforbindelse mellem Aarhus og Eindhoven

Mandag 13. marts 2017 kl: 12:27

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ryanairs ruten mellem Aarhus og Eindhoven vil have tre flyvninger om ugen.Lufthavnsdirektør Peter Høgsberg udtrykker glæde over den positive udvikling, som, han mener, er et resultat af, at debatten om lufthavnens fremtid er afsluttet. Han forventer desuden, at turismen i Aarhus vil nyde godt af den direkte forbindelse mellem Eindhoven og Aarhus, blandt andet som følge af Aarhus’ titel af Europæisk Kulturhovedstad i 2017.Eindhoven er Hollands femte største by med over 200.000 indbyggere.I de seneste måneder har Aarhus Airport præsenteret yderligere fire nye destinationer til Prag og Ithaca, som åbner i maj, Malaga som åbner i juni samt Gdansk som åbner i oktober.