Ryanair betaler fyret stewardesse tre års løn

Mandag 13. marts 2017 kl: 10:56

Af: Jesper Christensen

Alessandra Cocca blev i april 2013 fyret efter ti måneder som stewardesse hos Ryanair. Kontrakten med Ryanair indeholdt en prøveperiode på 12 måneder, men ifølge norsk lovgivning kan en arbejdsgiver kun kræve en prøveperiode på seks måneder.









Alessandra Cocca søgte hjælp hos den norske fagforening for ansatte i luftfartsbranchen. Sammen med Parat sagsøgte hun Ryanair, som i første omgang mente, at sagen skulle afgøres i Irland og ikke i Norge. Ryanair fik ikke medhold og sagen kom for en norsk lagmannsret. Hen tabte Ryanair på ny i et spørgsmål, om retssagen skulle føres efter norsk lovgivning.









- Efter to klare retsafgørelser var vi klar til at få afgjort spørgsmålet, om Ryanairs opsigelse af Alessandra Cocca var usagligt. Efter forhandlinger har Ryanair og Crewlink valgt at betale Alessandra Cocca et beløb på 570.000 kroner, siger Parat-advokat Christen Horn Johannessen.









Alessandra Coccas årsløn hos Ryanair var 175.000 norske kroner.









Næstformand i Parat, Vegard Einan, kalder erstatning fra Ryanair for en sejer for alle norske arbejdstagere.









- En række brancher med luftfarten i spidsen er i færd med at blive internationaliseret. På flere områder der fri flytning af kapital og arbejdskraft positivt, men vores opgave som en stærk fagforening er at varetage rettighederne hos arbejdstagere, der arbejder i Norge. Den her sag har givet os de nødvendige bekræftelser på, at internationale selskaber, der øsnker at operere i Norge ikke kan løbe fra deres forpligtelser, som Ryanair forsøgte i denne sag, siger Vegard Einan.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.