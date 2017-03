Kanal-tunnel havde sin næstbedste februar

Mandag 13. marts 2017 kl: 10:24

Af: Redaktionen Groupe Eurotunnel, der driver tunnellen under Den Engelske Kanal, peger på, at februar i år blev den næstbedste i tunnellens historie. Den endte trods tilbagegangen i forhold til februar sidste år seks procent over februar 2015.









Vejrforhold med sne i Sydeuropa, der ødelagde dele af frugt- og grøntproduktionen i Sydeuropa, er en anden grund til, at februar i år endte under februar sidste år.









Den mindre transport af personbiler med shuttle-togene under Den Engelske Kanal skyldes først og fremmest effekten af den ekstra dag i februar 2016.













