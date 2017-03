Molslinjen holder vækstkursen

Mandag 13. marts 2017 kl: 10:14

Om Molslinjen

Molslinjen indsætter i foråret endnu en superfærge, Express 3. Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart

Molslinjen overfører godt 1,2 millioner personbilsenheder og 2,6 millioner passagerer om året

Molslinjen råder i dag over tre moderne hurtigfærger: hurtigfærgen Max Mols og de to superfærger, Express 1 og Express 2, der er blandt verdens største katamaraner

I 2018 overtager Molslinjen færgebetjeningen af Bornholm

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sidste år overførte Molslinjen 1.178.613 personbiler mod 1.083.773 året før. Det er en fremgang på 8,8 procent.Rederiets omsætning steg med 7,5 procent fra 670,8 millioner kroner i 2015 til 721,3 millioner kroner i 2016. Årets resultat blev forbedret med 44,6 millioner kroner. Det betyder et overskud på 118,9 millioner kroner i 2016 sammenlignet med et overskud på 74,3 millioner kroner i 2015.Resultat svarer til de udmeldte forventninger til årsresultatet.- Trafikudviklingen over Kattegat har været positiv de seneste fem år, og det viser, at rejsende mellem landsdelene i stigende grad vælger færgen som et naturligt transportalternativ, siger Molslinjen’s administrerende direktør, Carsten Jensen.Her i løbet af foråret får Molslinjen plads til endnu flere passagerer og køretøjer, når rederiet i juni indsætter sin fjerde hurtigfærge, Express 3. Med endnu en superfærge i flåden kan rederiet tilbyde op mod 30 daglige afgange mellem Jylland og Sjælland Den samlede kapacitet bliver med den nye færge udvidet med op mod 40 procent.Ifølge Molslinjen’s egne vurderinger er en af de centrale forklaringer bag væksten, at det er lykkedes Molslinjen at gøre vandvejen mellem Aarhus og København meget effektiv og økonomisk attraktiv og dermed et meget stærkt alternativ til turen ned gennem Jylland og videre over Fyn, Storebælt og Sjælland.I løbet af 2016 er antallet af afgange løbende udvidet med i alt 10,6 procent. Den nye motortrafikvej og den nye hastighedsgrænse på 100 km/t til Molslinjens færger i Odden Færgehavn har forkortet køretiden med ca. 15 minutter. Det sender den samlede rejsetid mellem Aarhus og Storkøbenhavn ned på omkring toenhalv time.