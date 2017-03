Paller af bølgepap kan spare vægt og CO2

Mandag 13. marts 2017 kl: 10:02

Af: Redaktionen Pac-production Sweden AB har regnet sig frem til, at brugen af virksomhedens bølgepap-paller i 2016 har betydet, at der er blevet transporteret 491 ton mindre i fragtbærende vægt, end hvis der var blevet benyttet EUR-paller af træ. Det betyder også, at brugen af pap-paller har mindsket CO2-udslippet med 18,3 ton i 2016.En palle udført i bølgepap vejer 3,9 kg, mens en EUR-palle i træ vejer mellem 22 og 25 kg. Det giver en vægtbesparelse på omkring 680 kg i en trailer med plads til 34 paller, hvis man beguger pap-paller i stedet for EUR-paller af træ.