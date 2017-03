Letbanen i Hovedstaden vil gøre det lettere at komme til og fra Herlev

Fredag 10. marts 2017 kl: 14:40

Stor betydning for over en halv million patienter

Af: Redaktionen Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mødtes fornylig med Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) og hospitalsdirektør for Herlev og Gentofte Hospital, Klaus Lunding for at drøfte perspektiverne for letbanen. Hospitalet i Herlev lagde rammen for drøftelsen om letbanen, da et af letbanens stop kommer til at ligge her.- Letbanen vil være med til at binde Herlev sammen med resten af Hovedstaden. Den giver et godt alternativ til bilen for alle de mennesker, der bor og arbejder i Herlev og hver dag skal frem og tilbage, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.Hun peger sammen med Herlev’ borgmester på, at der er et stort udviklingspotentiale for de byer, der ligger langs den kommende letbane.- Herlevborgerne vil se en by, der vokser som konsekvens af letbanen. Vi vil få flere boliger og flere arbejdspladser. En bedre kollektiv trafikbetjening vil være et plus for den kæmpe store arbejdsplads, som hospitalet er, siger hun og bliver suppleret af Herlevs Borgmester, Thomas Gyldal Petersen, der fremhæver hele vækstperspektivet, når det gælder for Herlev’s bymidte og erhvervskvarteret, hvor private investorer står i kø for at være med.Letbanen vil også få stor betydning for de over en halv million ambulante patienter, der hvert år skal til og fra hospitalet i Herlev. Der er masser af udvikling i gang på hospitalet, hvor der både bygges nyt Akuthus, Kvinde-Barn Center og Steno Diabetes Center Copenhagen.Hospitalsdirektør Klaus Lunding ser frem til, at letbanen får stop ved hospitalet, fordi det får betydning for de mange mennesker, der benytter hospitalet.- Vi kan kun bifalde, at der kommer en letbane. Det vil gøre det langt nemmere for både patienter, pårørende og medarbejdere at benytte offentlig transport til hospitalet, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.Letbanen får fire stop i Herlev kommune. Den kommer til at køre langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby og skal efter planen køre sin første tur i 2023.