FYNBUS OPFORDRER SINE KUNDER:

Fredag 10. marts 2017 kl: 14:13

Af: Redaktionen Fristen for, at eksisterende FynBus-kunder kunne få en 50 kroners kompensation, når de bestilte et rejsekort, udløb i første omgang ved indgangen til marts. Men FynBus besluttede efterfølgende at udsætte fristen. Det betyder, at aktive kunder frem til fredag 31. marts kan bestille et rejsekort via FynBus’ hjemmeside og få 50 kroner indsat på deres rejsekort som kompensation for de 50 kroner rejsekortet koster i anskaffelse.En aktiv kunde er en kunde, der i perioden 1. september 2016 til 31. januar 2017 har bippet sit buskort fem gange.Med forlængelsen af fristen håber FynBus på at sætte skub i bestillingerne, så kunderne når at få deres rejsekort inden 1. april, hvor det er definitivt slut med at bruge KVIKkort, Værdikort og Turkort i busserne på Fyn.Der kan være mange årsager til, at kunderne tøver med at bestille kortet. Men hvis kunder, der i dag har enten KVIKkort, Værdikort eller Turkort, ikke får anskaffet sig et rejsekort inden 1. april, bliver det markant dyrere at tage bussen. Eneste alternativ vil være at købe en enkeltbillet.Bestiller kunderne deres rejsekort via FynBus’ web-side tager det op til 10 hverdage fra bestilling, til kortet ligger i postkassen. Bestilles kortet via FynBus’ kundecentre kan det tage op til 4 uger.