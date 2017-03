DSB genindfører 10-minutters drift til Kastrup Lufthavn

Fredag 10. marts 2017 kl: 13:45

DSB oplyser, at id-kontrollen, som de svenske myndigheder har krævet, at transportørerne udfører, i 2016 har kostet omkring 70 millioner kroner i direkte omkostninger

Der er indgået aftale om, at Skånetrafiken betaler halvdelen af udgifterne til DSB, så det koster hvert selskab 35 millioner kroner

DSB har haft en passagernedgang på 12 procent på togene over Øresund i forhold til 2015, og det har betydet, at 2,2 millioner færre passagerer på strækningen

I årene før havde strækningen en passagerfremgang

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er glædeligt, at DSB igen kan tilbyde vores kunder 10-minutters drift mellem Københavns Hovedbanegård og Lufthavnen. Siden midten af marts har vi testet systemet, og det er gået tilfredsstillende. Derfor tager vi nu næste skridt, hvilket imødekommer mange kunders ønske om flere tog mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn, Kastrup og ikke mindst kortere rejsetid - eksempelvis mellem København og Malmø, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov.Fremover vil tog, der starter i Helsingør, køre direkte mellem Københavns Hovedbanegård og lufthavnen uden at standse på Ørestad og Tårnby stationer i tidsrummet mellem klokken 06.00 og 22.00. Det sker af hensyn til den overordnede robusthed i togsystemet. Med denne løsning vil passagerer mellem København H og Lufthavnen opleve en højere frekvens, samtidig med at kunder, der rejser fra København H til Malmø, vil opnå en rejsetidsbesparelse på 12 minutter i forhold til i dag.De togafgange, der starter i Nivå, vil fortsat betjene Ørestad og Tårnby stationer.- I begyndelsen af året optimerede vi id-kontrollen i lufthavnen, og nu indfører vi altså 10-minutters drift til lufthavnen. For de mange rejsende til lufthavnen vil det betyde dobbelt så mange afgange og for pendlerne over Øresund vil turen kunne gennemføres 12 minutter hurtigere, da langt de fleste kunder vil kunne komme videre fra lufthavnen mod Sverige med samme tog, siger Tony Bispeskov.