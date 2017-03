To forvogne og en trækkere har avancerede kranopbygninger

Fredag 10. marts 2017 kl: 12:43

Fakta om kranerne



Scania G 490-forvognen, der har udskudsbagende, er udstyret med Effer 955 8S+6S Progress-kran. Kranen har en hydraulisk rækkevidde på 20,58 meter vandret og løfter 2.820 kg på hovedkranen. Med fly-jib er den hydrauliske rækkevidde 33,55 meter med et løft på 720 kg. Kranen er med et to tons spil

Scania R 580-forvognen, der har udskudsbagende, er opbygget med Effer 525 6S+6S Progress-kran. Kranen har en hydraulisk rækkevidde på 16,85 meter vandret og løfter 2.305 kg på hovedkranen. Med fly-jib. er den hydrauliske rækkevidde 29,37 meter med et løft på 580 kg. Kranen er med et to tons spil

Scania R 580-trækkeren er opbygget med Effer 315 6S+4S Progress kran. Kranen har en hydraulisk rækkevidde på 16,79 meter vandret og løfter 1.300 kg på hovedkranen. Med fly-jib er den hydrauliske rækkevidde 26,35 meter med et løft på 325 kg. Kranen er med et ét tons spil

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kran- og transportvirksomheden Maximus Spedition ApS, der beskæftiger sig med alle former for kranopgaver, råder over et stort antal kranbiler, der er velegnede til transport eller flytning af forskellige større objekter såsom containere, biler eller andet. Nu er der kommet tre nye til.De tre nye biler - en fire-akslet Scania G 490 LB8x2-forvogn, en tre-akslet Scania R 580 LB8x2*6-trække og en tre-akslet Scania R 580 LA6x4-forvogn - er alle opbygget med Progress kraner. Det giver brugerne mulighed for at udnytte kranernes kapacitet med stor komfort og sikkerhed, selv når der udføres vanskelige operationer.Alle tre lastbiler er udstyret med sikkerhedsudstyr, som er med til at begrænse trafikulykker - eksempelvis de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem har Maximus Spedition ApS investeret i ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende.Maximus Spedition ApS har tilvalgt en Scania Repair- og Maintenance serviceaftale baseret på Scania’s koncept "Skræddersyet Service". Aftalen kører de næste otte år. Med en Skræddersyet Service-aftale får virksomheden udført serviceeftersyn på de nye lastbiler efter behov og ikke efter antal kørte kilometer. Serviceintervallerne baseres på de data, som sendes til Scania-værkstederne fra køretøjets Communicator-boks, som samtidig sørger for, at vognmand Thomas Christensen hver måned får tilsendt en oversigtsrapport, så han kan følge brændstofforbruget, og også kan overføre fartskriverdata automatisk.Kranerne har hydraulisk sving-op støtteben, proportional støttebenshydraulik, endvidere har alle kranerne kontinuerlig drejning. De er med wind & drive, som betyder at kranen kan pakkes sammen med spil og kan bruges til almindelig krogløft med spilhjul monteret.Det er salgschef John Schultz hos Scania i Ishøj, der har leveret tre nye Scania til Maximus Spedition ApS i Greve.