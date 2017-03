PostNord-regning på 2,3 milliarder kroner er på vej til danske vognmænd

Fredag 10. marts 2017 kl: 11:56

Af: Redaktionen PostNord skal bruge 2,3 milliarder danske kroner for at kunne tilpasse sin danske virksomhed til det aktuelle marked. Pengene skal for en stor dels vedkommen betale for, at PostNord kan sige farvel til en række tidligere tjenestemænd, som selskabet har haft med fra den gang, Post Danmark var et traditionelt statsdrevet postvæsen.En eventuel politisk redning af PostNord i Danmark påvirker efter ITD’s Carina Christensen ikke blot de danske brevmodtagere og skatteyderne. Hun kalder en eventuel politisk redning af PostNord’s danske aktiviter for et skud for boven for i en “… i forvejen konkurrenceudsat transport- og logistikbranche, fordi PostNord i deres strategi planlægger at gå ind på stykgodsmarkedet”.



- Redningsplanen for PostNord må ikke skævvride konkurrencen i transport- og logistiksektoren, siger Carina Christensen og fortsætter:





- Hvis man fra politisk hold giver PostNord en saltvandsindsprøjtning i den størrelsesorden, som der er tale om her, så vil det kuldsejle den danske transport- og logistikbranche. Nu kender vi ikke den endelige politiske løsning, men jeg frygter på mine medlemmers vegne, at vi pludselig står over for en ny spiller i markedet, der kan underbyde os alle med statens penge i ryggen. Det må ikke ske. Vi har derfor en klar forventning om, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) følger sagen meget tæt og tager vores forbehold med ind i sagen.





Hun understreger, at transportvirksomhederne er afhængige af ordentlige rammevilkår for vækst. Det forudsætter blandt andet et afbalanceret liberaliseret marked for godstransport, hvor man ikke skal konkurrere mod et statsstøttet selskab.





- Vi vil følge denne sag helt til dørs, og vores opfordring til politikerne er forsat helt klar. Tænk jer godt om. Det her handler ikke kun om PostNords overlevelse, men om sikringen af de godt 45.000 danskeres arbejdspladser i transport- og logistikvirksomheder landet over, siger Carina Christensen.





