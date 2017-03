Statsejede transportkoncerner har været på vejene i mange år

Fredag 10. marts 2017 kl: 12:00

6. september 2011 - Transportbranche kritiserer PostNord

Af: Jesper Christensen Et kig i transportnyhederne.dk eget arkiv viser eksempelvis følgende om det danske postvæsens engagement på stykgodsområdet:Hvis man i andre databaser søger under Posten Norge, der er ejet af den norske stat, dukker selskabet Bring op.Bring, der er Posten Norges transport- logistikvirksomhed på blandt andet markedet for stykgods, har opkøbt flere virksomheder i Danmark - og blev for et par år siden medejer af Danske Fragtmænd.Kigger man over den danske tyske grænse finde man DB Schenker, der er ejet af Deutsche Bahn, der igen er ejet af den tyske stat. En anden tysk transport- og logistik-koncern, DHL, der er ejet af Deutshe Post, var tidligere ejet af den tyske stat, men er i dag en børsnoteret virksomhed.

Kigger man længere ud i Europa, dukker der flere statsejede transport- og logistikvirksomheder op - eksempelvis franske GeoPost, der er ejet af det franske statsejede postvæsen La Poste. GeoPost har eksempelvis PostNord som samarbejdspartner.





Omvendt ser man også, at flere tidligere statsdrevne postselskaber har fået nye ejere i takt med, at staterne har solgt ud af deres aktier i selskaberne.













