Post-koncern udvider sin internationale stykgods-aktivitet

Fredag 10. marts 2017 kl: 11:02

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Med aftalen får PostNord fuld adgang til CargoLines netværk på eksport- og import-siden og skal indledningsvis distribuere gods for CargoLine i Sverige. Omvendt skal PostNord samle gods op i Sverige for videre fordeling og distribution i CargoLines netværk i Tyskland og øvrige Europa.- Gennem CargoLine får PostNords kunder tilgang til et af Europas mest etablerede og kompetente netværk på stykgodsområdet. Med den nye aftale forstærker vi vores stykgods-tilbud for såvel import og eksport i Sverige, siger Anders Holm, der er administrerende direktør i PostNord Sverige AB.Den dansk-svenske postkoncern har gennem de seneste tre år skruet op og fokuseret på aktiviteterne på parti- og stykgods til og fra Norden. I dag samarbejder PostNord med flere og flere virksomheder på dette område. Derfor betegner PostNord det for naturligt at styrke samarbejdet med forskellige netværk til og fra det øvrige Europa yderligere.- PostNord er den ledende leverandøren af logistik- og e-handelstjenester i Norden og gennem vores samarbejde kan vi tilbyde høg kvalitet til CargoLines kunder gennem deres fintmaskede distributionsnet i Sverige, siger Bernd Höppner, der er Managing Director hos CargoLine.PostNord i har i en årrække haft samarbejdsaftaler med flere internationale netværk - blandt andet det europæiske pakkenetværk DPD og Palletways, der er et tilsvarende netværk for distribution af pallegods.Samarbejdsaftalen med CargoLine trådte i kraft 1. marts.