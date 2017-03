Lettisk vognmand måtte slippe 60.000 for at køre uden om vejafgiften

Torsdag 9. marts 2017 kl: 21:43

Af: Redaktionen Dagen forinden havde vognmanden betalt en bøde på 15.000 for, fordi en anden af hans lastbiler kørte i Danmark uden, at der var betalt vejafgift for den.







Den lastbil fra det lettiske firma, som Tungvognscenter Syd kontrollerede onsdag, havde kørt i Danmark den seneste måned uden, at der var betalt den lovpligtige vejafgift. Vognmanden måtte derfor slippe yderligere 60.000 kroner i bøde for at få frigivet lastbilen.





Alle udenlandske køretøjer med en totalvægt på over 12.000 kg, skal betale vejbenyttelsesafgift for at køre på motorvejsnettet i Danmark.





