Bøden skulle betales inden videre færd

Torsdag 9. marts 2017 kl: 21:36

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Politifolkenes kontrol af de to chaufførers lastbil skete ved Kolding på motorvej E45. En teknisk undersøgelse af lastbilenviste, at der var foretaget teknisk manipulation af køretøjets tachograf, der registrerer chaufførernes køre- og hviletider.De to chauffører, som var brødre, var også var ejere af den lastbil, de kørte i. De erkendte begge, at de havde manipuleret lastbilens tachograf og måtte slippe 34.000 kr. i bøde, inden de igen kunne fortsætte deres transport til Spanien.