På Busmessen kan man gå og snakke

Torsdag 9. marts 2017 kl: 11:43

Walk’n’talk Busmessen 2017





Guider:

LasseRepsholt, DanskeBusvognmænd

Christian Hedegaard Gravesen, TINV

Walk’n’talk Busmessen 2017

Hold på chaufføren - hvordan gør vi chaufførjobbet sikkert, sundt og spændende?



Hold på chaufføren - hvordan gør vi chaufførjobbet sikkert, sundt og spændende? Fredag den 24. marts kl. 14.00 - 15.30



Guider:

KjeldJensen, 3F

Carsten Andersen, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

Walk’n’talk Transport 2017

Grøn lastbiltrafik - Hvad kan branchen?



Grøn lastbiltrafik - Hvad kan branchen?

Torsdag den 23. marts kl. 14.00 - 15.30



Guider:

LoneReppienThomsen,TINV

Christian Hedegaard Gravesen, TINV

Torsdag den 23. marts kl. 10.00 - 11.30Torsdag den 23. marts kl. 14.00 - 15.30 Fredag den 24. marts kl. 10.00 – 11.30

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Initiative skal give deltagerne mulighed for at tage en hurtig vej til ny viden om blandt andet grøn omstilling i transportbranchen. På turene besøger man udvalgte stande, hvor man kan høre branchens syn på fremtidens energi i transport og køretøjsteknologi, samt hør om hvordan man kan gøre chaufførjobbet sikkert, sundt og spændende.Et kvalificeret team af guider sørger for, at deltagerne kommer rundt til de udvalgte stande, hvor udstillerne er klar med en præsentation. Der bliver mulighed for at stille skarpe spørgsmål og udveksle meninger og erfaringer med de andre deltagere på rundturene.Interesserede kan se det fulde programDet er gratis at gå med på turene, så man møder bare op og går med, når guiden starter eller når man møder den på vej rundt.Grøn bustrafik - Hvad kan branchen?