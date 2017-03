Container-påhængsvogn kom til City Container

Torsdag 9. marts 2017 kl: 11:27

Af: Redaktionen Påhængsvognen har et chassis opbygget med længdevanger opsvejst i I-pro. Den har en kugledrejekrans med forskydelig trækstang og 57 mm trækøje. Den har tre luftaffjedrede aksler med skivebremser med hæve-sænkefunktion. Den midterste aksel kan hæves. Over hjulene er der monteret alu-skærme, mens der er monteret værktøjskasser i hver side.Den nye container-påhængsvogn er leveret af Anders Larsen hos Lastas Trucks Danmark A/S.





