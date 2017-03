Vognmand får sin første nye lastbil efter 11 år

Onsdag 8. marts 2017 kl: 20:00

Af: Redaktionen Valget faldt på en Scania R 580 LB 8x4*4 med en 16-liters V8-motor, som Stiholt fik æren af at levere. Den nye bil er opbygget af Stiholt med et Palfinger-kroghejs samt VBG træktøj, så bilen kan kobles til en tre-akslet overføringsanhænger.Den fire-akslede lastbil, der med den tre-akslede påhængsvogn kan komme op på en samlet totalvægt på 56 ton, er desuden forberedt for aftagelig, bagmonteret kran, som Svend Clausen får leveret om kort tid.Bilen har fuld luftaffjedring, og bagest har den en hydraulisk styrbar boogieaksel. I førerhuset har Svend Clausen eksempelvis fået premium fører- og passagerstole, komplet læderindtræk, stort lyd- og navigationsanlæg, termosideruder og et 9,5 kW oliefyr. Bilen er leveret med Xenon-forlygter, LED-baglygter samt en masse praktisk arbejdslys.Lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted har stået for handlen, der også omfatter en serviceaftale, der løber de næste otte år.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.