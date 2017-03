Transportpolitisk konference sætter fokus på den kollektive trafik i de næste 25 år

Onsdag 8. marts 2017 kl: 10:02

Grønne transportmidler

Mobilitet eller transport

Førerløse køretøjer

MaaS - Mobility as a Service

Digitalisering

Jernbanens modernisering og udbygning

Busfremkommelighed

Højklasset kollektiv bytrafik - metro, letbaner og BRT

Af: Redaktionen Baggrunden for konferencen er, at den brede politiske opbakning til videreudviklingen af den kollektive trafik i Danmark ikke længere er nogen selvfølge.Interessen for førerløse biler, busser og lastbiler er meget stor, samtidig bliver der fra flere sider sat spørgsmålstegn ved jernbanetrafikkens fremtid. Så det overordnede spørgsmål er, hvordan skal kollektiv trafik udvikle sig frem til 2042, og hvad skal der investeres i? Arrangørerne af konferencen har udvalgt otte trends til analyse og debat:Konferencen har også to tværgående paneldebatter, der tager den politiske temperatur på disse spørgsmål nationalt, regionalt og lokalt Ordstyrer på konferencen er Camilla Thorning, der er studievært i DR.









