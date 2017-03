Maskintraileren kan trækkes ud

Onsdag 8. marts 2017 kl: 09:09

Af: Redaktionen Maskintrailerens kraftige chasis har en central vange opsvejst i højstyrkestål, 10 galvaniserede sideforbredningsprofiler i hver side, forbredningsbrædder inklusiv magasin for brædder, to gange 12 suringsringe monteret udvendigtpå kantskinderne på de nedbyggede stykker, og to gange 10 kæpstokhuller monteret i kantskinden pånederste dæk.Der er hydrauliske støttenben ved ramperne, et 9 tons hydraulisk spil monteret på repos, stålværktøjskasse omkring spil på forenden af repos.Bunden er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne. Mellem akslerne er der en grav.I bagenden er der to dobbelte sideforskydelig hydrauliske ramper med hydrauliske ekstra ramper med træ nedlagt på stålvanger. Derudover er der alu-ramper op til repos.Traieren er leveret med fire 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredje og fjerde aksel er medstyrende med manuel og automatisk lås.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.