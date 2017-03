Busvognmænd skifter vognbane og opdyrker nye markeder

Tirsdag 7. marts 2017 kl: 09:20

Af: Redaktionen På Busmessen vil særlige og specialindrettede busser komme til at fylde på Busmessen. Det skyldes i høj grad, at busvognmændene i disse år søger nye forretningsområder, der i mange tilfælde sætter nye krav til faciliteterne i busserne. De traditionelle busser skal kunne bruges i nye sammenhænge, og samtidig efterspørger vognmændene specialbusser hos producenterne.





- For turistdelen af busbranchen handler det i disse år om at finde nye markeder. For få år tilbage var ture til udlandet stadig stort, men nu er det så godt som dødt. Vi har simpelthen tabt konkurrencen til fly. Så branchen er i en omstillingsfase, der kræver opdyrkning af nye markeder. Samtidig kan vi se, at det er meget symptomatisk, at virksomhederne organiserer sig i større enheder for lønsomt at kunne tilgodese kundernes behov, siger Steen Bundgaard, der er administrerende direktør i Danske Busvognmænd.





Som et eksempel på nye måder at anvende de traditionelle busser har brancheforeningen forhandlet en aftale med foreningen Top Attraktioner, hvor vognmanden får adgang til særlige tilbud og pakkeløsninger til de mange destinationer.









