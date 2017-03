- Nu har jeg oplevet det rigtige liv

RUMÆNSK CHAUFFØR TIL AVISEN.DK:

Tirsdag 7. marts 2017 kl: 08:14

Af: Redaktionen Før jobbet hos Serup Transport arbejdede Marius Stanca hos en dansk ejet vognmandsvirksomhed i Rumænien. Arbejdet bestod i at køre i Danmark, Sverige og Tyskland. Han var hjemme i Rumænien i sammenlagt fire måneder i løbet af to år. Han sluttede med at få udbetalt 15.000 kroner om måneden. Han boede i sin lastbil, lavede mad på et gasblus og vaskede tøj på cafeteriaer.- Det er som at bo i et bur, siger han til avisen.dk.Efter jobskiftet får han udbetal mellem 5.000 og 8.000 kroner mere om måneden, har fået et sted at bo, hvor han kan tilbringe sine ugentlige fridage, og så har han fået råd til at købe mad på cafeterierne i stedet for at lave den på et gasblus.Interesserede kan læse historien om Marius Stanca på avisen.dk