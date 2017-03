Goodyears kører frem med nye dæk til lette lastbiler

Tirsdag 7. marts 2017 kl: 07:08

Spar mere brændstof

Af: Redaktionen Goodyear’s nye dækserie kører ifølge Dekra-test af kilometertal, der sammenligner Goodyears nye dæk til lette lastbiler med to konkurrerende dæk, i gennemsnit 21.475 km bedre end de andre.EfficientGrip Cargo-dækkene indeholder et nyt silikamateriale, der øger dækkets slidstyrke og forbedrer vejgrebet i vådt føre. De nye slidbanedesign øger dækkets stivhed og giver en jævnere trykfordeling, der igen giver dækket en større kontaktflade. På grund af disse forbedringer kan flåder køre op til 10.000 km længere på de nye dæk, end på dæk fra de hidtidige dækserie.Ved at bruge et stivere dækmateriale og skabe et kølende mellemlag, genererer dækket mindre varme end forgængeren, hvilket medfører en 18 procent lavere rullemodstand. Den lavere temperatur og en optimeret dækkonstruktion reducerer rullemodstanden med op til 18 procent sammenlignet med forgængeren. Den forbedrede brændstoføkonomi kan sammen med den større holdbarhed give flådeoperatørerne betydelige besparelser.EfficientGrip Cargo lever op til de EU-forordninger, der træder i kraft i november 2018, når det gælder dækmærkning, rullestøj, rullemodstand og vejgreb på våd vejbelægning.