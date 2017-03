REVISIONSFIRMA:: Massive transportinvesteringer kræver orden i penalhuset

Massive transportinvesteringer kræver orden i penalhuset

Tirsdag 7. marts 2017 kl: 06:56

Lars Andersen er partner i Deloitte og har fokus på transportbranchen.

Af: Redaktionen - Der er ingen tvivl om, at mange vognmænd står overfor betydelige it-investeringer i forhold til at udvikle deres forretning. Det gælder både de administrative opgaver, den daglige styring samt ikke mindst de kundevendte løsninger, siger Lars Andersen, der selv har kørt lastbil, inden han senere blev uddannet som statsautoriseret revisor.Ifølge Lars Andersen er alle virksomheder i dag nødt til at tage stilling til digitaliseringen. Det gælder også transportbranchen.- De seneste år er der sket en enorm udvikling på it- og teknologiområdet i forhold til at styre ressourcer, automatisere arbejdsgange og få styr på administrationen. I dag ser vi allerede, at de bedste transportvirksomheder er trukket fra feltet. For mange har it-investeringer ganske enkelt været et massivt skub i retningen af bedre styring og øget produktivitet, siger Lars Andersen, der påpeger, at det at foretage investeringer kræver et stort benarbejde, når pengene efterfølgende skal hentes hjem. Samtidig skal man have godt styr på økonomien, ellers kan man meget let brænde fingrene.- Når man foretager investeringer, er man klart mere udsat som virksomhed, fordi investeringerne jo helst skal tjenes hjem i form af eksempelvis kundetilgang eller højere effektivitet. Derfor er det vigtigt, at man ikke bare køber en it-løsning og så tror, at det hele løser sig. Man skal stadig have rigtig godt styr på blandt andet likviditet, ressourceplanlægning og kundeprofitabilitet. Det kræver, at man har virkelig god orden i penalhuset, siger Lars Andersen.Ikke desto mindre mener han, at det er et godt tidspunkt for mange transportvirksomheder at investere.- Generelt er det økonomiske klima afventende, men positivt, hvilket betyder, at det er nu, man skal ruste sig til travlhed og bedre tider. Derfor giver det rigtig god mening at tænke over, hvordan man løfter sin virksomhed til næste niveau, hvis man ikke vil sakke bagud i forhold til konkurrenterne.Ifølge Deloittes seneste analyse af transportbranchen kan tæt ved 6 ud af 10 vognmandsforretninger i dag karakteriseres som værende meget sunde.Deloitte vil være tilstede på Transport 2017, der finder sted i dagene 23.-25. marts i MCH Messecenter Herning.