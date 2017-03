Rederiet Mols-Linien dropper bindestregen og binder flere dele sammen

Mandag 6. marts 2017 kl: 14:44

Om Mols-Linien - snart Molslinjen

Mols-Linien indsætter i løbet af foråret endnu en superfærge, Express 3. Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.

Mols-Linien A/S råder i dag over tre hurtigfærger - hurtigfærgen Max Mols og de to superfærger, Express 1 og Express 2, der er blandt verdens største katamaraner

Overfarten mellem Ebeltoft og Odden varer 55 minutter og 75 minutter mellem Aarhus og Odden

Med den nye motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, hvor hastigheden er sat op til 100 km/t, kan rejsen fra Aarhus til Storkøbenhavn gøres på lidt over to timer

Mols-Linien tilbyder også løsninger til fragtbranchen, hvor lastbiler og løstrailere kan sejle mellem Odden og Aarhus på 75 minutter

På hver af Mols-Liniens tre hurtigfærger er der ladepladser til elbiler, ligesom der er ladestationer til elbiler på havneterminalen i Aarhus og Odden

Opladning er gratis og forbeholdt rejsende på Business BlueClass, som er de erhvervsrejsendes foretrukne billettype

Af: Redaktionen Som led i ekspansionen ændrer rederiet navn - og navneskiftet omfatter både rederi og ruter. Rederiet kommer frem over til at hedde Molslinjen uden bindestreg og med “j” i stedet for “i”. Ruterne over Kattegat kommer til at hedde Molslinjen, mens Østersøruterne kommer til at hedde Bornholmslinjen.- Mols-Linien vokser, og det er helt naturligt, at vi som led i brandingprocessen tilpasser og moderniserer navnene, så de flugter vores ruter og gæster. Det er vigtigt, at gæsterne har oplevelsen af, at Mols-Linien er deres rederi, og det skal navnene afspejle på en måde, som giver mening hele vejen rundt, siger Jesper Skovgaard, der er kommerciel direktør hos Mols-Linien.De nye navne er funderet i analyseresultater indhentet af bureauet Cosmic People. Resultaterne afdækker et meget højt kendskab til rederiets nuværende navn Mols-Linien, der scorer en kendskabsgrad på 95 procent i et repræsentativt udvalg på 500 personer. Derfor har rederiet valgt at beholde navnet i en moderne udgave, der giver afkald på bindestregen og gør op med den hidtidige stavemåde af ordet linje.For at opnå ensartethed i rederiets samlede udtryk kommer Østersøruterne til at hedde Bornholmslinjen. Dermed afspejler navnet sine omgivelser.Navnene og rederiets nye logo implementeres løbende i forbindelse med præsentation af nye færger og næste års overtagelse af besejlingen af Bornholm.