Østvognmændenes cabotage- og tredjelandskørsel er eksploderet siden 2000

VOGNMANDSORGANISATION KONKLUDERER:

Mandag 6. marts 2017 kl: 14:33

Af: Redaktionen I år 2000 udførte østeuropæiske vognmænd og deres chauffører 7,1 procent af det udførte transportarbejde for tredjelandskørsel i Europa. I 2014 var tallet steget til 80,2 procent.Det fremhæver vognmandsorganisationen DTL efter at have analyseret Eurostat’s statistikker for tredjelandskørsel.På området for cabotage-kørsel konstaterer DTL en lignende udvikling. Her er de østeuropæiske lastbilers andel af det europæiske transportarbejde for cabotagekørsel steget fra 1,3 procent i 2001 til 55,7 procent i 2014. Selvom der endnu ikke foreligger tyske tal for 2015, mener DTL, at det står klart, at væksten for de østeuropæiske biler fortsætter for både cabotage- og tredjelandskørsel, mens de vesteuropæiske vognmænd er tilsvarende på retræte.- Der er stor usikkerhed i især cabotagetallene, men vi mener at kunne fæste lid til tendensen i de overordnede europæiske tal fra Eurostat, siger DTL’s erhvervspolitiske chef, Ove Holm og fortsætter:- DTL mener, at cabotagekørsel, hvis det praktiseres efter reglerne og som tiltænkt, er både fornuftigt og nyttigt som et middel til at reducere tomkørsel og dermed udnytte kapaciteten maksimalt og samtidig skåne miljøet.Dér, hvor problemet med cabotagekørsel ifølge DTL’s opfattelse opstår, er, når cabotagekørslen sættes i system og udføres med spekulation for øje.- Altså for at omgå den oprindelige tanke med cabotage, som en enkeltstående foreteelse i tilknytning til internationale transporter til og fra en lastbils hjemland. Det giver unfair konkurrence og social dumping i højtlønslande, siger Ove Holm og tilføjer:- De danske chaufførlønninger er i europæisk sammenhæng ret høje, så der er ikke tale om ulige konkurrence fra danske lastbilers side, når de kører i udlandet. Det er der derimod, når de udenlandske og især østeuropæiske lastbiler cirkulerer rundt, løbende og permanent i Nordvesteuropa herunder i Danmark, under anvendelse af hjemlandets lønvilkår.Ove Holm peger på, at tredjelandskørslen, hvor for østeuropæiske lastbiler med udenlandske chauffører kører gods mellem Danmark og Sverige, har antaget et så stort omfang, at det er uholdbart.- Det står klart, at tredjelandskørsel sættes i system i kombination med cabotage, og det ødelægger markedet for blandt andre DTL’s medlemsvirksomheder - de danske vognmænd, siger Ove Holm.DTL-Danske Vognmænd bemærkede i øvrigt, at erhvervsminister Brian Mikkelsen - da han for nyligt fremlagde en rapport om de økonomiske gevinster ved det indre marked i EU - sagde, at han erkender, at der kan være andre områder, hvor EU's indre marked ikke er en ubetinget fordel, men at det kan man lovgive sig ud af.DTL fremhæver videre, at Brian Mikkelsen også sagde, at rapporten er en økonomisk rapport, men at det er klart, at der også er en politisk dimension, hvor der kan være problemer med social dumping, cabotagekørsel og andre ting, og at det er en særskilt opgave, som politikere, at stå vagt om den danske model.- Jeg kunne ikke være mere enig, og DTL ser frem til, at Kommissionen kridter skoene for netop at få skovlen under de tiltagende problemer med social dumping og systematisk og løbende cabotage- og tredjelandskørsel med lastbiler langt fra hjemlandet, siger Ove Holm.