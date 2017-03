Den nye svensker er opbygget i Vordingborg

Mandag 6. marts 2017 kl: 14:01

Af: Redaktionen Lastbilen af Next Generation Scania blev en tre-akslet Scania R 450 A6x2/4-trækker med twinsteer til distributionskørsel i Storkøbenhavn og på Sjælland.Klaus Michaelsen fik samtidig med den nye Scania leveret en ny to-akslet Schmitz Cargobull citytrailer med tvangsstyret bagaksel og løftbar foraksel. Traileren er udrustet med 13,6 meter isoleret kasse, Carrier Vector 1550 kølemaskine, luftlede-dug, forstærkede kantskinner i kølekassen og forstærket bagende samt ekstra markeringslygter på taget. Den er tilpasset trækkeren med tilbagetrukne støtteben.





Opbygget i VordingborgDen nye svenske Scania R 450-trækker er opbygget hos Nyscan i Vordingborg med luftforskydelig skammel, fuld alu-dørk og høj galge. Bilen er leveret fra fabrikken med spoilersæt og sideskørter, lige som Scania-fabrikken også har stået for lakering af førerhus og kølergrill, sideskørter og chassis.







Nyscan i Køge har stået for montering af forskelligt ekstra udstyr samt slutklargøringen. Det er også i Køge, bilen i de kommende seks år skal passes og serviuceres på en fuld reparationsaftale med udvidet drivlineforsikring.

Nyscans salgskonsulent Thomas Sandahl har strikket handlen sammen med Klaus Michaelsen. Den nye R 450 er Klaus Michaelsens tredje Scania, som Nyscan har leveret til ham inden for de seneste knap to år.





Vogntoget kommer hovedsaligt til at køre mellem Novo Nordisks centrallager i Greve og flygodsterminalen i Københavns Lufthavn for kørselskontoret Fact.











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.