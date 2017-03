3F fremhæver resultater fra transportforliget

Af: Redaktionen Normaltimelønnen stiger 2,50 kroner per time 1. marts 2017, 2,50 kroner per time 1. marts 2018 og 2,50 kroner per time 1. marts 2019. (I alt 7,50 kroner).Den særlige konto fordobles fra to til fire procent af lønnen. Det sker med 0,70 procent 1. marts 2017, 0,70 procent 1. marts 2018 og 0,60 procent 1. marts 2019.Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2017, 1,6 procent 1. marts 2018 og 1,6 procent 1. marts 2019.Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts 2019Nyt våben mod løndumping hos underleverandører betyder, at virksomheder omfattet af 3F Transports overenskomst med DI på begæring skal udlevere oplysninger om og navne på, hvem der er underleverandører for virksomhederne, så 3F Transport kan indlede forhandlinger med de pågældende underleverandører med henblik på at opnå overenskomst.Uddannelse og planlægning, der sikrer flere faglærte og mere løbende efteruddannelse styrkes. Der ansættes fælles uddannelseskonsulent. Der sættes øget samarbejde i gang, der løbende vurderer fremtidens behov og nye uddannelsesmuligheder.Seniorer kan fremover afholde op til 32 seniorfridage. Disse kan finansieres ved træk fra den særlig opsparing og fra den løbende indbetaling af pensionsbidrag.Børnefamilier får ret til to børneomsorgsdage. De kan finansieres ved træk fra den særlige opsparing. Der indføres fuld løn under forældreorlov. Frihed ved børns hospitalsindlæggelse gælder også ved indlæggelse i hjemmet. Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.Vikarer og fastansatte sikres bedre via nye regler, der sikrer, at ancienniteten bevares, hvis man skifter fra brugervirksomhed til vikarbureau, eller omvendt, ved længere tids ansættelse i vikarbureauet eller på samme virksomhed.Virksomheder med varierende behov kan varsle systematisk overarbejde, hvis det ikke er muligt at opnå aftaler om varierende ugentlig arbejdstid lokalt på virksomhederne. Overarbejdet kan maksimalt udgøre fem timer pr. uge og en time pr. dag. Overarbejde skal afspadseres inden for et år.