Vognmandsorganisation siger nej til offentligt tyveri af opgaver

Mandag 6. marts 2017 kl: 12:11

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Kommunerne er i et vist omfang forpligtet til at sikre behandlingskapacitet til virksomheder og borgere i kommunen. Kommunerne har derfor etableret fælleskommunale affaldsselskaber - såkaldte paragraf 60-selskaber. En række af disse selskaber varetager ud over affaldsbehandling også indsamlingsopgaver i form af vognmandskørsel.Budskabet fra DTL til politikerne på fredagens møde i Finansministeriet var, at kommunernes vognmandskørsel sker i direkte konkurrence med de private vognmænd, og dette sker under ulige betingelser.Mødet i Finansministeriet gjalt de første drøftelser af, hvordan offentlige og private virksomheder ikke spænder ben for hinanden.- Vilkårene for de kommunale og private affaldsoperatører er ikke ens. De offentlige selskaber er for eksempel fritaget for krav om vognmandstilladelse, der som bekendt omfatter krav til egenkapital og uddannelse med videre, siger Lisbet Hagelund, der er chefkonsulent i DTL-Danske Vognmænd og sekretær i Danaffald.Hun peger også på, at en anden forskel på vilkårene for de to virksomhedstyper er, at låneomkostningerne er lavere for offentlige virksomheder end for de private,- Det er også en ganske væsentlig forskel, at paragraf 60-selskaberne er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og driften er finansieret via gebyr, som kunderne - virksomhederne og borgerne - er tvunget til at betale. Denne sikkerhed for at få dækket sine udgifter findes ikke hos de private virksomheder, der er drevet på almindelige markedsvilkår. Det er ikke fair, og reelt mener vi at der er tale om et opgavetyveri, siger Lisbet Hagelund.Hun peger på, at indsamling af affald ifølge lovgivningen er en mulighed og ikke en pligt.- For os at se er alternativet til kommunal affaldskørsel at udbyde indsamlingsopgaven. Så vil vi formentlig kunne forbedre indsamlingen til en lavere pris - og samtidig sikre mere til genanvendelse, siger Lisbet Hagelund.DTL havde bidraget til Dansk Erhvervs forberedelse af mødet i form af et notat med eksempler fra mange forskellige brancher. Her havde DTL blandt andet peget på, at kommunerne er forpligtede til at drive genbrugspladser, hvor borgere og erhverv kan aflevere deres affald, men påpeget, at kommunerne er ikke de eneste, der har sorterings- og omlastningspladser. De findes også hos erhvervsvirksomheder i eksempelvis vognmandsbranchen, hvor de sidste primært bruger pladserne til finsortering af det affald, som de selv kører.DTL peger på, at konkurrencen mellem de kommunale og private pladser bliver ulige, fordi der er meget få private pladser, der også skaber affaldsløsninger for andre virksomheder med mindre og mellemstore affaldsmængder.- De private pladser kan ikke konkurrere med de kommunale genbrugspladser i de tilfælde, hvor affaldet har en negativ værdi - og affaldet har som hovedregel negativ værdi. Prissætningen er nemlig ikke retvisende for de behandlings- og bortskaffelsesomkostninger, der afholdes af kommunen, siger Lisbet Hagelund og fortsætter:- Det gør sig særligt gældende i de kommuner, hvor der opereres med års- eller indgangsgebyr. Der sker en betydelig krydssubsidiering mellem, men også inden for de forskellige erhvervsgrupper. På de private pladser er prissætningen derimod kostægte og ikke kun baseret på mængden, men også på materialets værdi. Når der ikke opereres med kostægte priser, så er vi i konflikt med EU's forurener-betaler-princip - et princip, der er vigtigt i forhold til at få de enkelte virksomhed til at forholde sig til deres påvirkninger af miljøet. Det har altså større samfundsmæssig betydning med disse uhensigtsmæssigheder.