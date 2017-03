Transportområdet har fået ny overenskomst

Mandag 6. marts 2017 kl: 10:38

Forbedret realløn

Nye værn mod løndumping

Et tryggere familie- og seniorarbejdsliv

Stærkere tillidsvalgte og forsøg med lokale aftaler om arbejdstid

Forlig lægger linien for andre aftaler

Mere i lønningsposen



Af: Jesper Christensen Jan Villadsen, der er formand for Transportgruppen hos 3F og stod i spidsen for forhandlingerne for 3F, fremhæver fire punkter i forliget, som særligt vigtige.Jan Villadsen fremhæver, at den fornyede overenskomst favner ønskerne hos 3F’s medlemmer på transportområdet.DI’s topforhandler Karsten Dybvad siger om forliget:- Vi er blevet enige om en god og ansvarlig treårig overenskomst, som vil hjælpe danske virksomheder til en bedre konkurrenceevne, så vi kan få stærkere virksomheder og flere arbejdspladser i Danmark, siger administrerende direktør i DI, Karsten Dybvad.Han fremhæver, at aftalen er et nybrud i forhold til at sikre, at medarbejdere og virksomheder lokalt kan indgå aftaler om både arbejdstid og dele af lønnen. Samtidig styrker parterne vilkårene for tillidsrepræsentanterne.- Det er et klart nybrud, at virksomheder og medarbejdere på normallønsområdet får så gode muligheder for at aftale sig frem til, hvordan de vil tilrettelægge arbejdet og indgå aftaler om lønnen i den forbindelse, så det passer bedre til netop deres virksomhed. Det har været stærkt efterspurgt, og det er vi glade for at kunne levere, siger Karsten Dybvad.Parterne er også blevet enige om at styrke uddannelsen af medarbejderne og indføre op til 32 seniorfridage til medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen.- Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere - i alle aldre. Med aftalen her giver vi bedre muligheder for medarbejderes selvvalgte uddannelse, og virksomhederne kan forhåbentlig nyde gavn af deres erfarne medarbejdere endnu længere, når de får gode muligheder for at kombinere arbejdslivet og seniorlivet.Forliget, der omfatter 8.000 ansatte, lægger linien for en række andre aftaler for cirka 35.000 ansatte på DI’s virksomheder i transportsektoren. 3F’s forhandler Jan Villadsen peger på, at den samlede pakke rækker ind i fremtiden.- Både når det gælder lønstigninger og øget købekraft. Når det gælder sikring af danske job på danske vilkår via et nyt våben mod løndumping. Og når det gælder stærkere tillidsvalgte og mere indflydelse på arbejdslivet og planlægning på virksomhederne, siger Jan Villadsen og fremhæver, at 3F’erne med forliget kan se frem til bedre tryghed i jobbet, og at børnefamilierne også får gavn af den nye overenskomst.For børnefamilier med behov for omsorgsdage og pasning af syge børn betyder den nye aftale, at medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag. Derudover får medarbejdere mulighed for to børneomsorgsdage pr. år og kan i forbindelse med disse dage få udbetalt et beløb fra deres særlige opsparing. Reglerne for frihed i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse udvides, så de også omfatter indlæggelse i hjemmet. Når det gælder ældre medarbejdere indføres en udvidet seniorordning fra fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder, hvor hele eller dele af medarbejderens særlige opsparing og pensionsbidrag kan konverteres til op til 32 seniorfridage.Der kommer også mere i lønningsposen, så månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger med mindst 1.700 kroner over de næste tre år.- Lønstigningerne direkte på timelønnen giver mindst 1.200 kroner mere om måneden over tre år. Oven i kommer en fordobling af den særlige opsparing, der stiger fra to til fire procent af lønnen. Det svarer til en yderlige lønstigning på mindst 500 kroner om måneden, der kan bruges til ekstra pension, seniorfridage, børneomsorgsdage eller udbetales som del af lønnen to gange om året. Vi forventer, det vil forbedre reallønnen mærkbart, siger Jan Villadsen.