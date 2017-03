Lær at køre gaffeltruck hjemme fra sofaen

ERHVERVSUDDANNELSESCENTER:

Mandag 6. marts 2017 kl: 09:19

Større fleksibilitet med e-learning

Af: Redaktionen Dermed behøver man kun at være de fire ud af kursets i alt syv dage på skolen. Muligheden for at tage den teoretiske del som e-learning reducerer den tid, hvor man er væk fra arbejdspladsen, og kan også sparer værdifuld tid, som ellers skulle være brugt på transport.Det er et ønske om en mere fleksibel undervisningsform, som ligger til grund for, at EUC Sjælland har udviklet et e-learnings-koncept til teoriundervisning i ”Gaffeltruck certifikat B”.Normalt er dagene på et ordinært truckkurset opdelt således, at man de første seks kursusdage på skolen, har teori den ene halvdel af dagen og den anden halvdel har praktisk kørsel. På syvende og sidste kursusdag tager man så både en praktisk- og en teoretisk prøve.Vælger man et truckkursus med e-learning, starter kurset med treenhalv dag på skolen, hvor man lærer den praktiske truckkørsel - bliver introduceret til e-learningssystemet - og afslutter med en praktisk prøve.Herefter gennemgår man så den teoretiske del som e-learning, hvor man selv kan bestemme tid og sted. E-learning har også den fordel, at man kan gennemgå teorien i den hastighed, som passer bedst til én - hvad enten man har brug for at fordybe sig i teorien og læse et afsnit flere gange, eller måske kun har brug for en hurtig genopfriskning.Man har typisk omkring 14 dage til at gennemgå den teoretiske del, før hele kurset afsluttes med en teoretisk prøve på skolen. Her skal man afsætteen halv dag, der både inkluderer en lille repetition samt selve prøven på 45 minutter. Under e-learningsforløbet, har man også mulighed for support fra skolen.Når den teoretiske del er bestået, får man udleveret sit truckcertifikat.”Gaffeltruck certifikatkursus B med e-learning” er en kort, kompetencegivende Arbejds Markeds Uddannelse (AMU) målrettet faglærte og ufaglærte. AMU-kurserne er offentligt finansierede med mulighed for løntabsgodtgørelse. For at kunne søge løntabsgodtgørelse kræves det dog, at der er tale om et reelt løntab. Det vil sige, at det ordinære arbejde skal erstattes af det modsvarende tidsrum på AMU-kurset.