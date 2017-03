Luggage drop på P-pladsen vandt designkonkurrence om fremtidens Aalborg Lufthavn

Mandag 6. marts 2017 kl: 09:07

Vindergruppen.

Om Innovation Week 2017

Der deltog studerende fra 10 forskellige uddannelser på UCN:

Bygningskonstruktør

El-installatør

VVS-installatør

Energiteknolog

Automationsteknolog

It-teknolog

Datamatiker

Multimediedesigner

Grafisk designteknolog

Produktionsteknolog

Vindergruppen bestod af:

Katrine Gustavson

Lars Brydegaard

Mai Lehtonen

Morten Bech

Mads Jensen

Af: Redaktionen De over 400 studerende fra UCN fik lejlighed til at prøve kræfter med indretningen af fremtidens Aalborg Lufthavn. Det kom der mange spændende bud på fremtidens Aalborg Lufthavn ud af, og i fredags blev der kåret en vinderidé.Det blev en idé til en multifunktionel overdækket gangsti fra P-plads til terminal med læhegn udført i et let og æstetisk design med indkorporering af lufthavnens logo, der løb med vindertitlen. Læhegnet var kombineret med en luggage drop fra P-pladsen, der skal føre bagagen via et gennemsigtigt rør ind i selve lufthavnen og dermed også skabe en særlig oplevelse for de rejsende.- Et af de væsentlige mål med innovationsugen er at få de studerende til at reflektere over deres uddannelser, deres viden og deres kompetencer, og ved at arbejde på problemstillinger fra den virkelige verden får de studerende en forsmag på, hvad forskellige kompetencer og faggrupper kan opnå i fællesskab, siger Jan Holler Foget, der er uddannelseschef for UCN’s teknologiuddannelser.Hele ugen har de studerende samarbejdet i grupper à fem og fået indspark fra erhvervsfolk såvel som oplæg om smart city-løsninger, mindfulness, kreativitet, iværksætteri, jura og nudging.- Det har været spændende at se, hvad de studerende har arbejdet med og at opleve deres løsningsforslag på de udfordringer, som fremtidig udvikling stiller for Aalborg Lufthavn, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn.- Vi arbejder med innovation kontinuerligt i lufthavnen, men at få yderligere kvalificeret indsigt via de dygtige studerende er meget spændende, siger han videre.Dommerpanelet bestod af blandt andet af Kim Bermann, vice- og driftsdirektør i Aalborg Lufthavn, Kirsten Bundgaard, prorektor på UCN, Anni Stavnskær Pedersen, innovationskonsulent på UCN, Henriette von Platen-Hallermund, formand for pendlerklubben SK-AAL, Stine Juelner, tidligere landechef Global Blue-taxfree plus Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.Præmien til den vindende gruppe var flybilletter til London sponseret af Norwegian og adgang til VIP-lounge sponseret af Aalborg Lufthavn.