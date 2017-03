To anhængere er blevet overført til Oksbøl

Mandag 6. marts 2017 kl: 08:42

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to overføringsanhængere har længdevanger opsvejst i I-profil og har vridningsstabiliserende forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet. Bagenderne er justerbare containere i længder af 7.000 mmtil 7.500 mm og har manuelt udtrækbar underkøringskofanger. To tredjedele af anhængernes længde er med tre-vejs tipramme.Anhægerne er leveret med trækrør, der kan blive mellem 200 og 500 mm længere end standard. De har hver to ekstra containerrullehuller i bunden, hul-kantskinne og fire forbredningsskilte med lamper. Der ud over har de hver to værktøjskasser i plast.De to overføringsanhængere er leveret med tre ni-tons aksler med skivebremser, luftaffjedring og løftefunktion på anden aksel.Dan-Grit producerer belægningssten, fliser og brøndgods i afdelingerne i Oksbøl og Tinghøj. I Alslev producerer Dan-Grit tørbeton, vandskuring og tørmørtler, vådmørtel samt cement. Dan-Grit leverer eksempelvis mørtel i store silo-systemer direkte på byggepladsen og er landsdækkende med over 100 store siloanlæg og 15 små anlæg til big-bags. Dan-Grit leverer også materialer fra sine grusgrave i Oksbøl og Alslev.