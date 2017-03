Boogie-trækkeren er en kraftfuld MAN

Fredag 3. marts 2017 kl: 12:09

Af: Redaktionen Firmaet kører blandt andet med stykgods i gardintrailer og containerkørsel. Den nye MAN er den første bil, de får leveret med hydraulikanlæg, så der nu også er mulighed for at køre med tiptrailer og trailere med walking-floor.Den nye MAN på holdet er en tre-akslet MAN TGX 28.500 6×2-2-trækker med XXL-førerhus, 500 hk Euro 6c-motor, TipMatic automatiseret gearskift og tvillingmonteret boogie. Bilen er udstyret med blandt andet multifunktionsrat, køleskab, walkie, kaffemaskine, luftfyr, klimaanlæg, LED baglygter, bakalarm og det nye syv-tommer MAN infotainmentsystem med navigation og bluetooth.Trækkeren er bygget op med to-strengs hydraulikanlæg, blanke sider, værktøjsskab i højre side, fuld aludørkplade, luftforskydelig Jost skammel, to LED-fjernlygter, fire slingrelygter, to rotorblink og seks arbejdslygter.





Trækkeren er solgt af Thomas Hansen hos H.E Jørgensen A/S.





