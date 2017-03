Opbygger af varebiler er med på Transport 2017 for første gang

Fredag 3. marts 2017 kl: 11:29

Første gang på transportmessen



Af: Redaktionen Rehabiler Specialindretning har besøgt mange messer, testet mange leverandører og finkæmmet mange detaljer for at få konceptet og strategien klar - at forenkle værdikæden hos kunderne, så det bliver lettere at købe en varebil. Faktisk er One Stop Shop hos Rehabiler Specialindretning blevet så populært, at der årligt kører over 600 varebiler ud fra Rehabiler Specialindretning årligt.Hvor kunden før skulle gennem op til seks-syv leverandører, kan man hos Rehabiler Specialindretning få en færdig og komplet løsning. Det sparer ressourcer og er med til at sikre en ensartet og behovsorienteret løsning af høj kvalitet gennem hele opbygningsfasen.- Ved at være en del af den totale løsning har vi mulighed for i højere grad at rådgive kunden i rigtig retning. Dialogen er vigtig. Her bliver vi bevidste om behovet og oplever faktisk ofte, at vi udvikler og kommer frem til nye innovative løsninger i fællesskab, siger afdelingschef Jesper Sørensen, Rehabiler Specialindretning.For Rehabiler Specialindretning er det første gang, at de udstiller på transportmessen i MCH Messecenter Herning, og de ser frem til at blive en del af hallen med varebiler, som tæller mærker som Iveco, Mercedes-Benz, Renault, Fiat, VW, Opel, Ford og Tesla.- Vi har flere års erfaring på markedet, men potentialet er stort, så vi skal ud og være synlige og fortælle om vores koncept. På Transport 2017 bliver vi en del af en stærk hal, og vi glæder os til tre messedage med masser af dialog med branchen, siger Jesper Sørensen.Rehabiler Specialindretning har hovedkontor i Vejle og er med afdelinger i Odense og Nærum landsdækkende. Virksomheden har ligeledes erfaring med opbygning af busser og specialindrettede køretøjer til handicap og udstiller i den forbindelse også på Busmessen, som gennemføres i MCH Messecenter Herning på samme tidspunkt som Transport 2017.